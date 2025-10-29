Aktuelle Seite: Home > Chronik > “Pille danach” in England ab sofort kostenlos erhältlich
Die Regierung von Premier Keir Starmer kündigte den Schritt im März an

“Pille danach” in England ab sofort kostenlos erhältlich

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 04:49 Uhr
Die Regierung von Premier Keir Starmer kündigte den Schritt im März an
APA/APA/AFP/POOL/LEON NEAL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die “Pille danach” ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. In fast 10.000 Apotheken im Land können die Menschen das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet. Der britische Gesundheitsdienst NHS sprach von einem “Game-Changer” in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen.

Die “Pille danach” ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bisher war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.

Die Maßnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.

“Größte Änderung bei sexuellen Gesundheitsdiensten seit den 1960ern”

Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von “einer der größten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er-Jahren”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
49
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
36
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
32
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Kommentare
30
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
27
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Aktuelle Seite: Home > Politik > “Pille danach” in England ab sofort kostenlos erhältlich
Die Regierung von Premier Keir Starmer kündigte den Schritt im März an

“Pille danach” in England ab sofort kostenlos erhältlich

Uhr
Die Regierung von Premier Keir Starmer kündigte den Schritt im März an
APA/APA/AFP/POOL/LEON NEAL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die “Pille danach” ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. In fast 10.000 Apotheken im Land können die Menschen das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung bekommen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet. Der britische Gesundheitsdienst NHS sprach von einem “Game-Changer” in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen.

Die “Pille danach” ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bisher war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.

Die Maßnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.

“Größte Änderung bei sexuellen Gesundheitsdiensten seit den 1960ern”

Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von “einer der größten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er-Jahren”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
49
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
36
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
32
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Kommentare
30
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Kommentare
27
Erneut Schutzhütte in den Alpen verwüstet
Anzeigen
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 