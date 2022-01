Piras verabschiedet sich – Vorerst nur ein „Auf Wiedersehen“

Am Freitag, 28. Januar hatte der Kommandant der Ortspolizei Meran-Burggrafenamt, Dr. Fabrizio Piras, seinen letzten Arbeitstag im Rathaus. Morgen übernimmt nämlich Piras die Führung des Ortspolizei-Kommandos in Bozen und damit die Stelle des in den Ruhestand getretenen Kommandanten Sergio Ronchetti.

Bürgermeister Dario Dal Medico nahm diesen Anlass wahr, um sich im Namen der Stadtverwaltung und der gesamten Bevölkerung bei Fabrizio Piras für das Engagement und die hohe Professionalität, die er in den letzten sechzehn Jahren im Dienste der Stadtverwaltung gezeigt hat und ihm die besten Wünsche für die neue prestigeträchtige Aufgabe zu formulieren.

Piras hatte seit 1. Dezember 2006 das Kommando der Meraner Ortspolizei inne. Bis zum Abschluss des Wettbewerbs zur Ernennung seines Nachfolgers bzw. seiner Nachfolgerin wird Piras einmal wöchentlich noch – sofern es seine Verpflichtungen in Bozen zulassen – seinen Dienst als Ortspolizeichef in Meran verrichten.