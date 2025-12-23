Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pkw in Deutschland zehn Meter von Autobahnbrücke gestürzt
Auto über die Leitschiene geschleudert

Pkw in Deutschland zehn Meter von Autobahnbrücke gestürzt

Dienstag, 23. Dezember 2025 | 11:40 Uhr
Mehrere Tote werden befürchtet polizei deutschland blaulicht
APA/APA (dpa)/Rene Ruprecht
Von: APA/dpa

Mit einem Pkw ist ein Mann von einer Autobahnbrücke im deutschen Landkreis Bamberg etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wegen eines langsamer werdenden Lastwagens sei ein zweiter Lasterfahrer auf die linke Spur der A70 ausgewichen, um einen Unfall zu vermeiden, teilte die Polizei mit. Dort sei jedoch der 30-Jährige in seinem Auto herangefahren. Mit seinem Wagen prallte er demnach gegen den Lastwagen.

Durch den Aufprall sei das Auto bei Scheßlitz in Oberfranken über die Leitschiene geschleudert worden und in die Tiefe gefallen. Der Wagen sei auf dem Dach gelandet, der 30-Jährige habe sich selbst befreien können. Einem Polizeisprecher zufolge wurde der schwer verletzte Mann über einen Feldweg geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

