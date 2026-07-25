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Pustertal

Pkw landet nach Unfall im Maisfeld

Samstag, 25. Juli 2026 | 11:37 Uhr
FF1
Freiwillige Feuerwehr Niederolang
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Von: luk

Olang – Bei einem Verkehrsunfall auf der Pustertaler Staatstraße sind am Freitagabend drei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 22.50 Uhr im Gemeindegebiet von Olang.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Niederolang kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und landete in einem Maisfeld. Insgesamt waren zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Während an einem Pkw erheblicher Sachschaden entstand, blieb der Schaden am zweiten Fahrzeug vergleichsweise gering.

Die drei Insassen des verunfallten Autos konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden vor Ort vom Weißen Kreuz erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren Niederolang und Welsberg übernahmen die Sicherungs- und Aufräumarbeiten, bargen das Fahrzeug und übergaben es dem Abschleppdienst. Während des rund eineinhalbstündigen Einsatzes wurde der Verkehr einspurig geregelt.

Neben den beiden Feuerwehren standen auch die Behörden, das Weiße Kreuz Bruneck sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Bezirk: Pustertal

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