Plattform-Einsturz: Entschädigung für die Hinterbliebenen

Bozen/Weißenbach – Im Sommer 2016 ist Maria Kirchler in Weißenbach von einer Aussichtsplattform, die unter ihr nachgegeben hat, in den Tod gestürzt. Ob sich zwei Vertreter des Tourismusvereins und der Grundbesitzer dafür verantworten müssen, entscheidet Vorverhandlungsrichter am 7. Februar, berichtet das Tagblatt Dolomiten. Unterdessen wurden die Hinterbliebenen der Verunglückten entschädigt.

Die finanzielle Einigung zwischen der Familie der damals 53-Jährigen und der Versicherungen konnte jüngst in einem Zivilverfahren vor Richterin Ulrike Ceresara erzielt werden.

Nachdem Belege zu dieser Einigung dem Richter am Freitag in der Vorverhandlung vorgelegt wurden, scheiden die Nebenkläger aus dem Verfahren aus.

Zu klären bleibt unter anderem die Frage, ob der Einsturz der Plattform zu verhindern gewesen wäre.

Mehr lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Tagblatts Dolomiten!