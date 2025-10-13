Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei in Bozen beschlagnahmt 30 nicht konforme E-Bikes
Über 70.000 Euro an Bußgeldern

Polizei in Bozen beschlagnahmt 30 nicht konforme E-Bikes

Montag, 13. Oktober 2025 | 14:56 Uhr
Stadtgemeinde Bozen
Von: Ivd

Bozen – Die Sondereinheit der Stadtpolizei, die für die technischen Kontrollen an Fahrzeugen im Straßenverkehr zuständig ist, hat in den vergangenen Monaten vermehrt Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 30 E-Bikes beschlagnahmt und aus dem Verkehr gezogen, weil ihre technische Ausstattung nicht den Vorgaben in der Straßenverkehrsordnung entsprochen hat.

Bei den Kontrollen wurde festgestellt, dass die E-Bikes betrieben wurden, ohne in die Pedale zu treten, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung nicht eingehalten wurde und dass die E-Bikes bis zu 70 km/h schnell fahren konnten, ohne dass der Fahrende mittreten musste.

Es wurden auch 66 Geldbußen verhängt, weil die kontrollierten Fahrzeuge kein Kennzeichen und keine Papiere hatten, weil kein Helm getragen wurde oder weil die E-Bikes von den technischen Vorgaben abgewichen. Insgesamt wurden ca. 70.000,00 Euro an Geldbußen eingenommen.

Der Kommandant der Stadtpolizei Fabrizio Piras betonte, dass diese Kontrollen sehr wichtig sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, denn die nicht konformen E-Bikes stellen ein Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden dar.

Bezirk: Bozen

