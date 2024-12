Polizei nimmt international gesuchten Straftäter am Brenner fest

Von: Ivd

Brenner – Ein 35-jähriger Algerier, der per europäischem Haftbefehl gesucht wurde, ist am Brenner von der italienischen Polizei festgenommen worden. Der Mann, der wegen mehrerer schwerwiegender Straftaten in Deutschland verurteilt wurde, versuchte offenbar, nach Italien zu fliehen, wurde jedoch bei einer Routinekontrolle der Grenzpolizei gestoppt.

Nervöses Verhalten auf der internationalen Zugstrecke

Die Festnahme erfolgte am 26. Dezember gegen 10.00 Uhr im Bahnhof Brenner. Beamte des Polizeikommissariats Brenner führten routinemäßige Kontrollen an der Grenze durch, um illegale Einreisen und den Drogenschmuggel zu unterbinden. Während einer Inspektion des internationalen Zuges „Railjet 85“, der von München nach Bologna unterwegs war, fiel der 35-Jährige durch sein auffällig nervöses Verhalten auf. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin mit ins Kommissariat, um eine gründlichere Überprüfung durchzuführen.

Europäischer Haftbefehl wegen schweren Diebstahls

Eine Abfrage in internationalen Datenbanken und der Abgleich seiner Fingerabdrücke bestätigten, dass der Mann in Deutschland per europäischem Haftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Karlsruhe hatte den Algerier wegen mehrfachen schweren Diebstahls verurteilt und einen Auslieferungsbefehl ausgestellt.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann festgenommen und der zuständigen Strafkammer des Berufungsgerichts in Trient, Abteilung Bozen, überstellt. Derzeit befindet sich der Beschuldigte in der Justizvollzugsanstalt Bozen, wo er auf seine Auslieferung nach Deutschland wartet.

Bedeutung internationaler Zusammenarbeit hervorgehoben

Quästor Paolo Sartori betonte die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität: „Die Zusammenarbeit zwischen Interpol, Europol und dem SIRENE-Büro ermöglicht eine effektive Umsetzung internationaler Haftbefehle. Diese Vernetzung garantiert, dass Straftäter, die sich der Justiz entziehen, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden.“