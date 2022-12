Polizeibus On Tour: Schüler werden zu Verkehrsunfällen sensibilisiert

Morgen, am Freitag, den 2. Dezember, wird auf dem Gerichtsplatz in Bozen im Rahmen der Sensibilisierungsmaßnahmen zur Verhütung von Verkehrsunfällen der “Pullman Azzurro” der Verkehrspolizei zu sehen sein: ein echtes fahrendes multimediales Klassenzimmer, das mit innovativen Technologien ausgestattet ist und Protagonist einer landesweiten Tournee ist, deren Ziel die Förderung von Verkehrserziehung im Rahmen der Initiativen zum 75-jährigen Bestehen des Fachbereichs ist ist.

Ziel sei es, vielen Schülern die Kultur der Verkehrssicherheit näher zu bringen, und zwar durch Vorträge, die von Mitarbeitern der örtlichen Verkehrspolizei in Zusammenarbeit mit dem Personal des “Pullman Azzurro” gehalten werden. Neun Schulklassen aus verschiedenen Bozner Schulen werden an der Bildungsmaßnahme teilnehmen, an der mehr als 170 junge Menschen beteiligt sind. Die Jugendlichen nehmen an einer Unterrichtsstunde zur Verkehrserziehung im ausgestatteten Polizeibus teil und schauen ein Video aus der Fernsehsendung “Le Iene”, in dem es um eine Nacht mit Verkehrspolizisten während eines Einsatzes geht. Der Film, der von den Polizeibeamten angemessen kommentiert wird, zeigt Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol sowie die allzu oft tragischen Folgen des Fahrens nach übermäßigem Substanzkonsum.

“Den Jugendlichen muss klar gemacht werden, dass die Folgen von Verkehrsunfällen das Leben für immer verändern können, und zwar nicht nur das des Unfallopfers, sondern auch das aller anderen Menschen in ihrem Leben: Familienmitglieder, Freunde, Schul- oder Arbeitskollegen, die ebenfalls Opfer sind. Diese Sensibilisierung ist angesichts der Weihnachtsfeiertage noch wichtiger”, so die Bozner Quästur in einer Aussendung.

Um den Zustand zu simulieren, in dem man sich unter Alkoholeinfluss befindet, werden die Schüler außerdem so genannte “verzerrende” Brillen tragen (zwei Arten: eine, die einen leicht veränderten Zustand simuliert, und eine andere, die einen sehr stark veränderten Zustand simuliert), die die Sicht verändern, so dass man das wahrnimmt, was man wirklich sehen würde, nachdem man Alkohol konsumiert hat, und dabei versuchen, einer imaginären Straßenroute zu folgen.

Testimonials der Veranstaltung, die die Schüler auf dem Platz begrüßen werden, sind die Spieler des “F.C. Südtirol” Davide Voltan und Luca Belardinelli und die Spieler des “Hockey Club Bolzano Foxes”, Kapitän Daniel Frank und Vizekapitän Luca Frigo.