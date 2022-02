Prad: Böschung in Brand

Prad – In der Gemeinde Prad ist es zu einem Feuerwehreinsatz im Kiefernhainweg gekommen, wo heute am frühen Nachmittag eine Böschung von rund 200 Metern in Brand geraten ist.

Das Feuer griff bereits auf eine angrenzende Photovoltaikanlage und einen Flüssiggastank über, durch den raschen Einsatz der Feuerwehrleute konnte aber eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Der starke Wind erschwerte die Löscharbeiten und auch die Nachlöscharbeiten haben daher noch längere Zeit in Anspruch genommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Prad mit der Feuerwehr von Schluderns und den Behörden.

Im Unterland ist bei Auer eine Böschung entlang der Eisenbahn ebenfalls in Brand geraten. Das Feuer konnte gelöscht werden.