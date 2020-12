Trauergottesdienst am Dienstag in Lajen

Lajen – Im Alter von 88 Jahren ist gestern der Priester Artur Vinatzer verstorben. Er wirkte lange als Pfarrer in Lajen, war aber auch als Pfarrer in Kiel (Deutschland) und Regens im Priesterseminar in Brixen tätig.

Artur Vinatzer wurde am 24. Januar 1932 in St. Ulrich geboren und am 18. März 1956 in Dorf Tirol zum Priester geweiht. Zwischen 1956 und 1960 wirkte er als Kooperator in St. Pauls, St. Christina und Neumarkt. Von 1960 bis 1966 war er als Präfekt am Johanneum tätig. Von 1966 bis 1968 war er Kaplan in Kiel (Deutschland) und anschließend bis 1975 als Pfarrer in Kiel. Von 1975 bis 1987 war er Regens im Priesterseminar in Brixen.

Im Jahr 1987 wurde Vinatzer Pfarrer in Lajen und St. Peter/Lajen, wo er dreiundzwanzig Jahre lang wirkte. Im Jahr 2010 wurde Vinatzer von seinen Aufgaben als Pfarrer entbunden, war aber weiterhin Seelsorger in den Pfarreien Lajen und St. Peter bei Lajen und von 2016 bis 2019 Seelsorger in Brixen.

Artur Vinatzer ist an den Folgen von Covid-19 verstorben. Der Trauergottesdienst findet am kommenden Dienstag, dem 22. Dezember, um 14.30 Uhr in Lajen statt.