Trauergottesdienst in Vöran

Priester Josef Mittelberger verstorben

Freitag, 16. Januar 2026 | 17:11 Uhr
Von: mk

Vöran – Im Alter von 89 Jahren ist gestern der Priester Josef Mittelberger verstorben. Mittelberger wirkte unter anderem als Pfarrer in Pfitsch, St. Pankraz in Ulten, Schenna, Burgstall und Lengstein. Der Trauergottesdienst wird am Freitag, 23. Jänner 2026, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Vöran gefeiert.

Josef Mittelberger wurde am 18. März 1936 in Vöran geboren und am 8. April 1962 in Lana zum Priester geweiht. Zwischen 1962 und 1968 wirkte er als Kooperator in Naturns, St. Michael/Eppan, Leifers und Außerpfitsch. Im Jahr 1968 wurde er Pfarrer in Außerpfitsch und zugleich in Innerpfitsch, wo er bis 1974 wirkte.

Von 1974 bis 1987 war Mittelberger Pfarrer in St. Pankraz/Ulten, anschließend bis 1994 in Schenna und bis 2007 in Burgstall. Von 2007 bis 2016 wirkte Mittelberger als Pfarrer in Lengstein. Von 2016 bis 2019 war er als Pfarrseelsorger in Lengstein tätig. Seit 2019 wirkte Mittelberger weiterhin als Seelsorger in Vöran.

Den Trauergottesdienst für Josef Mittelberger feiert Bischof Ivo Muser am Freitag, 23. Jänner 2026, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von Vöran.

Burggrafenamt

