Primarernennungen für die Kinderabteilungen Brixen und Sterzing

Von: mk

Brixen/Sterzing – Die Generaldirektion des Südtiroler Sanitätsbetriebes hat am 13. März 2026 Dr. Michael Zöbl zum Primar der Pädiatrie am Krankenhaus Brixen ernannt. Dr.in Micòl Cont wurde als Primaria der Pädiatrie am Krankenhaus Sterzing bestätigt.

Dr. Michael Zöbl wurde 1975 in Wels (A) geboren, er hat in Innsbruck Medizin studiert und 2006 die Ausbildung als Arzt für Allgemeinmedizin, 2011 die Facharztausbildung für Kinder- und Jugendheilkunde in Wien abgeschlossen.

Ebenso weist er ein Diplom in Palliativ- sowie in Ernährungsmedizin auf; zudem hat er den Master in Rhino-Allergologie an der Universität Verona erlangt, weiters jenen in Ernährungslehre in Rom und jenen in Essstörungen in Todi.

Seine berufliche Tätigkeit begann er an den Salzburger Landeskliniken und am Krankenhaus Wels (A). Seit 2006 ist er im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig, zunächst im Krankenhaus Meran, später an den Krankenhäusern Bozen und Brixen. Ab 2019 war er im Krankenhaus Brixen als stellvertretender Primar tätig, seit 2024 leitet er die Abteilung Pädiatrie geschäftsführend und koordiniert das landesweite Referenzzentrum für Essstörungen im Kindes- und Jugendalter mit 4 stationären Betten. Dieses betreut er seit der Gründung im Jahr 2011; nicht zuletzt durch seine Masterabschlüsse in den Bereichen der Ernährung und seine langjährige Erfahrung hat er sich eine umfangreiche Expertise zu diesem Thema angeeignet. In dieser Funktion ist er auch stellvertretender Leiter der Vereinigung EAT-Net, dabei legt er besonderen Wert auf eine vernetzte Zusammenarbeit mit anderen pädiatrischen Einrichtungen in Südtirol.

Dr. Zöbl hat eine Managementausbildung an der Universität Trient absolviert, er ist zudem Mitglied verschiedener Fachgesellschaften in den Bereichen Essstörungen und Ernährungsmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde und Allergologie. Besonders am Herzen liegt ihm deshalb auch die Betreuung von Kindern mit Allergien und Asthmaerkrankungen. Zudem ist er am Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe „Claudiana“ als Dozent tätig.

Weiters wurde vor Kurzem Dr.in Micòl Cont als Primaria der Abteilung Pädiatrie am Krankenhaus Sterzing bestätigt.

Dr.in Cont stammt aus Meran, sie hat in Innsbruck und Freiburg im Breisgau Medizin studiert und 2012 in der Schweiz ihre Facharztausbildung in Kinder- und Jugendmedizin abgeschlossen. Es folgten der „Master of Medical Education“ an der Universität Bern (CH), das Zertifikat „CAS Entwicklungspädiatrie“ der Universität Zürich und Lehrgänge zu Management und Führung in Trient und in Zürich. Nach knapp zwei Jahren im Südtiroler Sanitätsbetrieb erhielt sie von 2008 bis 2010 eine breitgefächerte Ausbildung, zuerst am Universitätsspital Zürich (CH) im Bereich Neonatologie, anschließend an verschiedenen Abteilungen des Universitätskinderspitals Zürich, wo sie mit schwerstkranken und komplexen pädiatrischen Patientinnen und Patienten arbeitete. 2021 wurde sie zur Primaria der Pädiatrie am Krankenhaus Sterzing ernannt, nunmehr wurde sie in dieser Funktion bestätigt.

Dr.in Cont ist Mitglied verschiedener pädiatrischer Fachgesellschaften in Italien und in der Schweiz. Seit vielen Jahren ist sie zudem als Dozentin an diversen universitären Einrichtungen in Italien und in der Schweiz tätig. Als Entwicklungspädiaterin und Expertin auf dem Gebiet der Fütter-, Schlaf- und Schreiproblematiken des Säuglingsalters liegt ihr besonders die frühe Zusammenarbeit mit den Familien am Herzen.

Des Weiteren engagiert sich Dr.in Cont seit Jahren in der Facharztausbildung und als betriebliche Referentin für die Gruppe „ProChild“ in der Früherkennung und -behandlung von Kindesmisshandlung sowie in der laufenden Weiterbildung zur frühzeitigen Erkennung und zum Umgang mit derartigen Situationen.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler freut sich über beide Besetzungen: „Mit der Primarernennung von Dr. Zöbl und der Bestätigung von Dr.in Cont ist die pädiatrische Versorgung im Eisack- und Wipptal in bewährter und kompetenter Weise weiterhin garantiert.“

Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann kann dem nur zustimmen: „Dr. Zöbl und auch Dr.in Cont verfügen über eine breitgefächerte Zusatzexpertise zu schwierigen pädiatrischen Fragestellungen. Sie beide an der Leitung der Abteilungen für Pädiatrie in Brixen und in Sterzing zu wissen, ist für Eltern wie auch die jeweiligen Teams eine gute Nachricht.“