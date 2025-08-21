Aktuelle Seite: Home > Chronik > Prozess gegen Ochsenknecht in TIrol wegen schweren Betrugs
++ ARCHIVBILD ++ Ochsenknecht steht in Innsbruck wegen schweren Betrugs vor Gericht

Prozess gegen Ochsenknecht in TIrol wegen schweren Betrugs

Donnerstag, 21. August 2025 | 21:30 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Ochsenknecht steht in Innsbruck wegen schweren Betrugs vor Gericht
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: apa

Der deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht muss sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs verantworten. Der 33-Jährige soll eine – nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier – bei einem Tiroler Hotel offene Rechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Dem mit dem Kinderfilm “Die Wilden Kerle” bekannt gewordenen Deutschen drohen bis zu drei Jahre Haft. Ochsenknecht zeigte sich zuletzt geständig.

Der Prozess gegen den Sohn von Schauspielstar Uwe Ochsenknecht, bei dem mit einem beträchtlichen Medienandrang gerechnet wurde, wird im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts verhandelt werden und war nur für eine Stunde angesetzt. Ochsenknecht war Ende Juni aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Hamburg festgenommen und letztlich nach Innsbruck ausgeliefert worden. Dort wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro auf freien Fuß gesetzt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
66
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
48
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Kommentare
43
„Ich stelle euch meine Frau vor“
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Kommentare
38
Hinweise auf möglichen Ukraine-Gipfel in Budapest
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Kommentare
33
Messner: “Probleme der Berge lauten: Influencer, Verkehr und Wölfe”
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 