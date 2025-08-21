Prozess gegen Ochsenknecht in TIrol wegen schweren Betrugs

Von: apa

Der deutsche Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht muss sich am Freitag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs verantworten. Der 33-Jährige soll eine – nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier – bei einem Tiroler Hotel offene Rechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt haben. Dem mit dem Kinderfilm “Die Wilden Kerle” bekannt gewordenen Deutschen drohen bis zu drei Jahre Haft. Ochsenknecht zeigte sich zuletzt geständig.

Der Prozess gegen den Sohn von Schauspielstar Uwe Ochsenknecht, bei dem mit einem beträchtlichen Medienandrang gerechnet wurde, wird im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts verhandelt werden und war nur für eine Stunde angesetzt. Ochsenknecht war Ende Juni aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Hamburg festgenommen und letztlich nach Innsbruck ausgeliefert worden. Dort wurde er gegen eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro auf freien Fuß gesetzt.