Aktuelle Seite: Home > Chronik > Prozess nach mit viel Glück überlebtem Schießunfall
Das Urteil des Wiener Landesgerichts ist bereits rechtskräftig

Prozess nach mit viel Glück überlebtem Schießunfall

Dienstag, 24. Februar 2026 | 13:10 Uhr
Das Urteil des Wiener Landesgerichts ist bereits rechtskräftig
APA/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ
Schriftgröße

Von: apa

Ein 63-Jähriger ist am Dienstag am Landesgericht wegen illegalen Waffenbesitzes rechtskräftig zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Nach dem Genuss von reichlich Wein hatte er in seiner Wohnung in Wien-Floridsdorf mit einer Pistole vom Kaliber 6,35 Millimeter hantiert. Dabei löste sich ein Schuss, das Projektil drang dem Mann in den Kopf. Aufgrund seiner Vorstrafen hätte er die Schusswaffe nicht besitzen dürfen – er war mit einem aufrechten Waffenverbot belegt.

Für Verteidiger Roland Friis war es “ein Wunder”, dass sein Mandant den Schussunfall vom 18. Dezember 2025 überlebte. Das Projektil habe den Unterkiefer, den Oberkiefer, das Jochbein und die rechte Augenhöhle durchschlagen. “Er war über einen Monat im Spital und wurde intensivmedizinisch behandelt”, sagte Friis. Sein Mandant sei schuldeinsichtig: “Aber die Waffe lag zu Hause. Er ist damit nicht spazieren gegangen. Er hat niemanden anderen in Gefahr gebracht.”

Der Angeklagte war geständig. Es sei “der größte Bledsinn meines Lebens” gewesen, im alkoholisierten Zustand die Pistole der Marke Star, Modell S.A. in die Hand zu nehmen. Das rechte Auge des 63-Jährigen war mit einer Augenklappe bedeckt. Er habe aus der Sache zwei Dinge gelernt, ließ er die Richterin wissen: “Erstens, dass i so was (die Schusswaffe, Anm.) nimmer rausnimm’. Zweitens is’ es das ärgste Glumpert, das es gibt.”

63-Jähriger besaß Pistole zumindest seit Dezember 2022

Der 63-Jährige weist zwölf Vorstrafen auf und dürfte, wie er in der Verhandlung durchblicken ließ, eine bewegte kriminelle Vergangenheit hinter sich haben. Die Pistole hatte er zumindest seit Dezember 2022 besessen. Nach Rücksprache mit seinem Verteidiger nahm der Mann die Strafe an. Die Staatsanwältin war damit ebenfalls einverstanden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Kommentare
124
Widerstand gegen Demo zu “Remigration” wächst
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
Kommentare
51
Nachhaltigkeit im Tourismus: Südtirol liegt weltweit vorne
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Kommentare
48
50-Jähriger aus dem Sarntal stirbt bei Lawinenabgang
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
Kommentare
26
Lindsey Vonn: Schwester filmte Krankenhausärzte heimlich
„Tirol lebt”
Kommentare
23
„Tirol lebt”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 