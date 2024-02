Pustertal: Bahnlinie unterbrochen

Vintl/Ehrenburg – Infolge der starken Schneefälle musste am Nachmittag auch die Pustertaler Bahnlinie gesperrt werden. Vermutlich, nachdem umstürzende Bäume die Oberleitung beschädigt hatten, konnten zwei Züge ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Um 17.30 Uhr sahen sich die Behörden dazu gezwungen, die Pustertaler Bahnlinie zu sperren. Die beiden Züge kamen in Vintl und in Ehrenburg zum Stehen.

Die 80 Passagiere des Zuges in Ehrenburg wurden bereits erfolgreich evakuiert. Für die 100 Passagiere des Zuges in Vintl steht die Evakuierung noch aus. Das Weiße Kreuz ist darauf vorbereitet, die Passagiere mit allem Notwendigen zu versorgen.