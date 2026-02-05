Pustertal: Bahnlinie wieder geöffnet

LPA/Greta Stuefer/Nach Sicherungsmaßnahmen wurde am Donnerstag, 5. Februar, um 18.20 Uhr der Zugverkehr auf der Pustertalbahn nach einem Steinschlag wieder aufgenommen. Die Züge verkehren seither wieder planmäßig. (Die Aufnahme entstand in den Tagen vor der Wiedereröffnung der Bahnlinie nach umfangreichen Arbeiten während der Tests auf der Strecke.)

Von: ka

Mühlbach – Nach mehreren Sicherheitskontrollen verkehren die Züge auf der Bahnstrecke im Pustertal wieder. Die Landesstraße von Mühlbach nach Meransen bleibt nach einem Steinschlag am Nachmittag weiterhin gesperrt. Nach Sicherungsarbeiten wurde der Zugverkehr auf der Strecke der Pustertalbahn am Donnerstag, dem 5. Februar, um 18:20 Uhr wieder aufgenommen. Die Züge fahren wieder nach dem regulären Fahrplan.

Hingegen noch nicht wieder für den Verkehr freigegeben wurde die Landesstraße zwischen Mühlbach und Meransen (LS 149). Während der Sperre aus Sicherheitsgründen gibt es jedoch zwei Ausweichrouten, damit die Bevölkerung weiterhin mobil bleibt. Am Freitag, 6. Februar, werden die notwendigen Sicherungsarbeiten durchgeführt, um die Landesstraße wieder mit der nötigen Sicherheit zu öffnen. Asphalt, Schutzplanken und Steinschlagsperren müssen erneuert werden. Erst danach wird die Straße wieder befahrbar sein.

Die Straße nach Meransen musste am frühen Donnerstagnachmittag nach einem Steinschlag aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen war am Nachmittag auch der Bahnverkehr auf dem Abschnitt zwischen Franzensfeste und Vintl unterbrochen worden.

Die Lage wurde vom Straßendienst und den Landesgeologen bewertet und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wurden umgesetzt, woraufhin der Zugverkehr wieder aufgenommen werden konnte.

Während der Sperre der Bahnstrecke im Pustertal gab es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.