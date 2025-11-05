Quästor verweist auf starken Austausch mit Bayern

Von: mk

Bozen – Quästor Giuseppe Ferrari hat am vergangenen Montag Dr. Walter Buggisch, den Direktor der Bayerischen Polizeiakademie in Ainring, empfangen – als Zeichen der tiefen Verbundenheit und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden dies- und jenseits des Brenners.

Das Treffen unterstrich die exzellenten Beziehungen zwischen den Polizeibehörden Italiens und Deutschlands, die bereits seit Jahren intensiviert werden.

Die Kooperation ist beidseitig fruchtbar: Südtiroler Beamte nehmen regelmäßig an den von Dr. Buggisch geleiteten internationalen Seminaren in Ainring teil. Schwerpunkte sind hierbei die Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität, Cybersicherheit, Drogen- und Menschenhandel sowie Urkundenfälschung.

Im Gegenzug absolvieren auch deutsche Polizeikollegen häufig Fortbildungen und Praktika in der Bozner Quästur, den örtlichen Kommissariaten und den Spezialeinheiten der Staatspolizei.

Diese Initiativen dienen dem gemeinsamen Ziel, operative Methoden und Best Practices im Kampf gegen die Kriminalität auszutauschen, um die öffentliche Sicherheit zu verbessern.