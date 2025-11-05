Pkw-Lenker raucht Joint und hat Messer bei sich

Von: mk

Latsch – Die Carabinieri von Latsch haben bei einer Routinekontrolle auf der Straße einen Mann in den Zwanzigern am Steuer seines Wagens aufgehalten. Der Lenker, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, machte die Beamten sofort stutzig: Er wirkte ungewöhnlich aufgeregt und nervös – nicht ohne Grund, wie sich herausstellte.

Bei einer genaueren Überprüfung des Fahrers entdeckten die Carabinieri einen Joint, den der junge Mann offenbar kurz zuvor geraucht hatte. Ein Schnelltest des aufgefundenen Stummels bestätigte den Verdacht, dass dieser ein Rauschmittel erhielt.

Eine weitere ärztliche Untersuchung, die die Carabinieri anordneten, verweigerte der junge Mann. Dies führte zu seiner sofortigen Durchsuchung. Dabei machten die Ordnungshüter brisanten Fund: Sie stellten zwei Klappmesser sicher, beide mit einer Klingenlänge von je sechs Zentimetern.

Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Für den Fahrer mit Migrationshintergrund hat der Zwischenfall ernste rechtliche Folgen: Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und muss sich nun vor der Justiz verantworten.

Die Vorwürfe lauten auf Fahren unter dem Einfluss von Rauschmitteln sowie auf unerlaubten Waffenbesitz.