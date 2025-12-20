Aktuelle Seite: Home > Italien > Landesweite Razzia: Hunderte Festnahmen und Tonnen Drogen sichergestellt
Landesweite Razzia: Hunderte Festnahmen und Tonnen Drogen sichergestellt

Samstag, 20. Dezember 2025 | 12:02 Uhr
Beschlagnahmte Ware
Polizia dello Stato
Von: fra

Italien/Bozen – Die italienische Polizei hat eine landesweite Operation gegen Drogenhandel und damit verbundene Straftaten erfolgreich abgeschlossen. Koordiniert vom Zentralen Operativen Dienst wurden Ermittler der mobilen Einheiten in mehreren Provinzen aktiv. Im Fokus standen Drogenhandel, gewalttätige Auseinandersetzungen, Diebstähle, illegaler Waffenbesitz und neue Formen des Drogenbezugs, unter anderem über sogenannte Cannabis-Shops.

Im Rahmen der Aktion wurden 95.164 Personen überprüft, darunter 16.701 Ausländer und 10.848 Minderjährige. Insgesamt wurden 384 Personen verhaftet, darunter 166 Ausländer und sechs Minderjährige, sowie 655 weitere Personen angezeigt. Beschlagnahmt wurden rund 1.400 Kilogramm Drogen, darunter 35 Kilogramm Kokain, 1.370 Kilogramm Cannabinoide und ein Kilogramm Heroin. Zudem wurden 41 Schusswaffen, 80 Messer und mehr als 300.000 Euro Bargeld sichergestellt. 565 administrative Sanktionen wurden verhängt, vor allem wegen Drogenkonsums sowie illegaler Verabreichung von Alkohol.

Besonderes Augenmerk lag auf der Kontrolle von Cannabis-Shops im Rahmen des neuen Gesetzes 80/2025. Dabei wurden fünf Shops beschlagnahmt, drei Betreiber verhaftet und 141 weitere angezeigt. Insgesamt wurden 312 Cannabis-Shops überprüft, 296 Kilogramm Cannabinoide sichergestellt.

In der Provinz Bozen wurden drei Personen festgenommen, vier angezeigt und 266 Personen überprüft. Bei neun Hausdurchsuchungen wurden 12,5 Gramm Kokain, 120 Gramm Cannabinoide, 500 Gramm Heroin und 5.565 Euro Bargeld beschlagnahmt. Außerdem wurden sechs Cannabis-Shops kontrolliert – in fünf Fällen wurden Betreiber angezeigt, dabei wurden insgesamt 5,175 Kilogramm Hanfblüten sichergestellt.

Die Operation zeigt die konsequente Bekämpfung von Drogenhandel, illegalem Waffenbesitz und Gewaltkriminalität in Italien, unterstützt durch gezielte Kontrollen und die Anwendung neuer gesetzlicher Regelungen.

