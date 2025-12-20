Grüne setzen Akzente – stimmen aber gegen Bozens Haushalt 2026–2028

Von: fra

Bozen – Die Gemeinderatsfraktion Grüne Bozen hat sich aktiv an der Diskussion zum einheitlichen Strategiedokument (ESD) und zum Gemeindehaushalt 2026–2028 beteiligt. Von 58 eingebrachten Änderungsanträgen zum ESD wurden 15 angenommen, darunter Maßnahmen zur Lärmminderung, zum Schutz von Grünflächen, zur Förderung von Klimaneutralität bis 2040, generationenübergreifendem Ehrenamt, Integration von Migrantenfamilien und zum Ausbau digitaler Dienste für ältere Menschen sowie Menschen mit Behinderungen. Auch im Kulturbereich wurden Initiativen wie ein Musik-Hub und dezentrale Festivals genehmigt.

Im Rahmen des Haushalts wurden begleitende Anträge der Grünen zu sozialen, ökologischen und kulturellen Themen unterstützt, darunter der Ausbau von Wohnungen für Frauen nach Gewalterfahrungen, erweiterter öffentlicher Nahverkehr, Photovoltaik auf gemeindeeigenen Flächen, öffentlich zugängliche Toiletten und das Projekt „Bozen – Stadt der Musik“.

Trotz dieser Fortschritte votierte die Fraktion gegen den Haushalt 2026–2028. Ihrer Meinung nach fehlen klare Verpflichtungen und mutige Entscheidungen in zentralen Bereichen wie Umwelt- und Energiewende, nachhaltigem Wohnen, sozialer Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Inklusion, Mehrsprachigkeit, LGBTQIA+-Rechten und Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Die Grünen kritisieren, dass die Mittel für Sicherheit keine sozialen oder präventiven Maßnahmen stärken und zentrale Herausforderungen nicht ausreichend adressiert werden.

Die Fraktion kündigte an, weiterhin konstruktiv und partizipativ für ein nachhaltiges, gerechtes und lebenswertes Bozen einzutreten und die Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen im Auge zu behalten.