Gegen die Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingebogen

Radfahrer bei Unfall in Meran verletzt

Montag, 11. August 2025 | 08:46 Uhr
Meran – Am Sonntagnachmittag hat sich in der Goethe-Straße in Meran ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Zu dem Unfall ist es gegen 15.00 Uhr gekommen.

Ersten Informationen zufolge ist ein 27-Jähriger aus Pakistan, der mit dem Fahrrad unterwegs war, gegen die Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingebogen. Darauf kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, an dessen Steuer ein 28-jähriger Meraner saß.

Der Radfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Meraner Stadtpolizei ermittelte den genauen Unfallhergang.

