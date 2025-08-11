Radfahrer bei Unfall in Meran verletzt

Von: mk

Meran – Am Sonntagnachmittag hat sich in der Goethe-Straße in Meran ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Zu dem Unfall ist es gegen 15.00 Uhr gekommen.

Ersten Informationen zufolge ist ein 27-Jähriger aus Pakistan, der mit dem Fahrrad unterwegs war, gegen die Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingebogen. Darauf kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, an dessen Steuer ein 28-jähriger Meraner saß.

Der Radfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Meraner Stadtpolizei ermittelte den genauen Unfallhergang.