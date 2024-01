Räumung mit Hürden

Bozen – Bozner Stadtpolizei und Carabinieri haben am Mittwoch und Donnerstag zwei illegale Zeltlager am linken Eisackufer in der Nähe der Rombrücke geräumt. Die erste Aktion am Mittwoch im südlichen Teil des Camps verlief relativ friedlich. Am Donnerstag leisteten allerdings zwei Männer heftigen Widerstand, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Die beiden Nigerianer setzten sich vehement gegen die Räumung zur Wehr. Ihr Widerstand führte zu erheblichen Sachschäden am Einsatzfahrzeug. Einer der beiden schlug die hintere Seitenscheibe des Polizeiautos ein.

Doch die Ordnungshüter konnten die Männer schließlich überwältigen und der Justiz übergeben. Dabei kam auch die sogenannte “Bolawrap”-Pistole zum Einsatz. Sie schleudert eine Kevlar-Schnur heraus, die sich dann um Beine oder Arme des Angreifers wickelt und ihn so mehr oder weniger außer Gefecht setzt.

Für die Säuberungsarbeiten nach der Räumung waren Kräfte des Amtes für Wildbachverbauung im Einsatz. Ein kleiner Bagger und ein Lastwagen mit Kran wurden verwendet, um die großen Mengen Müll zu entfernen. Neben den hygienischen Bedenken bestand die Gefahr, dass der Müll in den nahegelegenen Eisack gelangen könnte.