Railjet Bozen-Wien fährt bis Jahresende und dann wieder ab 10. Jänner

Bozen – Auch über die Weihnachtstage und vor Neujahr bleibt die Verbindung zwischen der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen und österreichs Hauptstadt Wien trotz Corona aufrecht. Die letzten Fahrten ab Wien in diesem Jahr erfolgen am 30. Dezember und ab Bozen ab 31. Dezember. Im neuen Jahr sind die ersten Zugverbindungen mit den Railjet am 10. Jänner ab Wien und am 11. Jänner ab Bozen.

Mit dem vor rund einem Jahr von den Österreichischen Bundesbahnen ÖBB und dem Land Südtirol auf Schiene gebrachten Direkt-Railjet gelangen Reisende ohne Umsteigen von Bozen nach Wien und retour, und zwar in weniger als sieben Stunden. Haltestellen sind St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck, Brenner, Sterzing, Franzensfeste und Brixen.

Derzeit ändern sich die Fahrpläne aufgrund der Corona-Situation laufend, alle aktuellen Informationen und mehr Details findet man im Web unter www.südtirolmobil.info (Bereich Aktuelles) und www.obb-italia.com/it/ab-italien/oebb-railjet.