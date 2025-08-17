Skandal bei SchÃ¶nheitswettbewerb in Kampanien

Von: AP

Rom – Ein Vorfall in Kampanien sorgt in Italien für Diskussionen: Bei einem regionalen Vorentscheid zu „Miss Italia“ stand eine 13-Jährige im Bikini und mit High Heels auf dem Laufsteg. Dabei ist die Altersgrenze für den traditionsreichen Schönheitswettbewerb eindeutig festgelegt: Zugelassen sind ausschließlich Teilnehmerinnen zwischen 18 und 30 Jahren.

Für 17-Jährige gibt es lediglich eine eigene „Mascotte“-Kategorie, die ihnen die Teilnahme im Folgejahr ermöglichen soll, sobald sie volljährig sind.

Patrizia Mirigliani, Organisatorin und Patronin von „Miss Italia“, zeigte sich entsetzt: „Das war ein unglaublicher Fehler“, erklärte sie. Die Altersgrenze sei bewusst auf 18 Jahre angehoben worden, um Minderjährige aus dem Wettbewerb auszuschließen.

Die letzte minderjährige Gewinnerin datiert aus dem Jahr 2001, als die damals 17-jährige Daniela Ferolla den Titel holte. Der aktuelle Vorfall sei jedoch nicht nur ein klarer Regelbruch, sondern „auch moralisch inakzeptabel“.

Als Konsequenz kündigte die Leitung des Wettbewerbs den Vertrag mit dem zuständigen Regionalveranstalter fristlos.