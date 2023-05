Randalierer versprühen Inhalt von Feuerlöschern in Turnhalle

Sicherheitsgipfel befasst sich mit Vorfall in Leifers

Leifers – Der Sicherheitsgipfel in Bozen hat sich mit den jüngsten Vorfällen von Vandalismus in St. Jakob bei Leifers befasst. Unbekannte sind in die Turnhalle des Schulzentrums eingedrungen und haben den Inhalt von Feuerlöschern überall auf den Boden versprüht.

Auch in den Umkleidekabinen fanden sich Spuren des Löschmittels. Die Carabinieri haben Ermittlungen aufgenommen.

Die Räumlichkeiten mussten nach dem Vorfall zwar gereinigt werden. Glücklicherweise ist kein weiterer Schaden entstanden, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Die Gemeindeverwaltung zeigt sich zuversichtlich, dass auch diesmal die Urheber ausgeforscht werden.

In den vergangenen Monaten war es im Gemeindegebiet zu zwei weiteren Vorfällen von Vandalismus gekommen. Beides Mal waren Minderjährige dafür verantwortlich, die nicht ortsansässig sind. Die Ordnungshüter konnten die mutmaßlichen Täter identifizieren und der Jugendstaatsanwaltschaft melden.

Im ersten Fall hatten Minderjährige die Fenster mehrerer Pkw und die Vitrine eines Bekleidungsgeschäfts am Rande von St. Jakob eingeschlagen. Durch Aufnahmen der Überwachungskameras wurden sie identifiziert. Der Schaden, den es zu begleichen gilt, ist beachtlich.

Der Zweite Vorfall hatte sich hingegen in den frühen Morgenstunden in der Brennerstraße in Steinmannwald zugetragen. Minderjährige, die nicht aus Leifers stammen, hatten eine Frau angegriffen, die sich auf dem Weg zur Arbeit befand. Ihrem Mann, der ihr zu Hilfe gekommen war, hatten die Jugendlichen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst.