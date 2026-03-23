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Die Polizei nahm den 20-Jährigen vorläufig fest

Raser schleifte Polizist in Wien über mehrere Meter mit

Montag, 23. März 2026 | 15:05 Uhr
Die Polizei nahm den 20-Jährigen vorläufig fest
APA/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER
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Von: apa

Ein Pkw-Lenker hat einen Polizisten vergangene Nacht in Wien-Donaustadt bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle über mehrere Meter mitgeschleift. Der Beamte war zuvor im Bereich Zwerchäckerweg an sein Fahrzeug herangetreten, um ihn zu überprüfen. Der Mann stieg daraufhin aufs Gaspedal, der Polizist wurde dabei in der Fahrertür eingeklemmt. Erst sein Kollege konnte den 20-Jährigen letztlich anhalten, indem er ihm den Weg blockierte, berichtete die Landespolizeidirektion.

Der Kollege des betroffenen Polizisten hatte sich mit seinem Dienstfahrzeug vor den Wagen des Österreichers gesetzt. “Der Polizist wurde davor zwischen sieben und zehn Meter während der Fahrt am Boden mitgeschleift”, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt der APA. Der Lenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann über keinen Führerschein verfügte und es sich bei dem Fahrzeug um das Auto seines Vaters handelte. Dort wurde ein Joint gefunden. Ein Amtsarzt stellte daraufhin eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel bei dem 20-Jährigen fest.

Polizist musste ins Krankenhaus gebracht werden

Der leicht verletzte Polizist wurde von der Berufsrettung mit Prellungen in ein Spital gebracht. “Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen”, sagte Gutt. Der 20-Jährige wurde aufgrund mehrerer verkehrsrechtlicher Übertretungen, wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt, der absichtlich schweren Körperverletzung und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Er war der Exekutive ursprünglich aufgefallen, weil er kurz nach Mitternacht mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Wiener Nordrand Schnellstraße (S2) unterwegs gewesen war. Die Beamten der Landesverkehrsabteilung hatten daraufhin Blaulicht und Folgetonhorn aktiviert, um ihn anzuhalten. Der Raser flüchtete letztlich bis zum Zwerchäckerweg, wo es in der Folge zu der Kontrolle gekommen war.

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