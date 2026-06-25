Raubüberfall auf Bar in Meran geklärt

Von: luk

Meran – Wenige Tage nach einem Raubüberfall auf eine Bar mit Tabakverkauf im Zentrum von Meran hat die Staatspolizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen einen 58-jährigen Italiener wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen Untersuchungshaft verhängt.

Der Mann steht im Verdacht, am 18. Juni eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und rund 600 Euro Bargeld erbeutet zu haben. Unmittelbar nach der Tat nahmen die Ermittler die Untersuchungen auf. Dabei werteten sie Videoaufnahmen aus, befragten Zeugen und rekonstruierten die mutmaßliche Fluchtroute des Täters.

Im Zuge der Ermittlungen konnten auch Kleidungsstücke sichergestellt werden, die der Verdächtige nach dem Überfall abgelegt haben soll. Wenig später wurde der 58-Jährige in einer provisorischen Unterkunft außerhalb von Meran aufgespürt. Die bei dem Überfall verwendete Waffe wurde ebenfalls gefunden. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine Luftdruckpistole handelte.

Der Mann wurde wegen schweren Raubes festgenommen und in das Gefängnis Bozen eingeliefert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.