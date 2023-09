Raubüberfall auf Postamt von St. Martin in Thurn aufgeklärt

Italiener in Deutschnofen festgenommen

St. Martin in Thurn/Deutschnofen – Der Raubüberfall auf das Postamt von St. Martin in Thurn ist aufgeklärt. Die Carabinieri konnten nach wenigen Tagen den mutmaßlichen Täter in Deutschnofen ausfindig machen und verhaften.

Der Italiener soll kürzlich im Postamt der Gadertaler Gemeinde St. Martin in Thurn vorstellig geworden sein. Unter einem Vorwand gelangte er zur Angestellten hinter dem Schalter, hielt ihre Hände fest und wies sie an, 3.000 Euro auf sein Postkonto zu übertragen. Danach verschwand er zunächst spurlos.

Die Ermittlungen der Carabinieri führten jedoch zu dem Verdächtigen, der offenbar ein unstetes Leben führt und sich mittlerweile in Deutschnofen aufhielt. Der Mann ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Offenbar war er vor seinem Überfall in mehreren Postämtern in Südtirol und im Raum Vicenza für einen Lokalaugenschein unterwegs.