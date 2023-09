Raubüberfall auf Postamt von St. Martin in Thurn

Sankt Martin in Thurn – Im Gadertal in den Südtiroler Dolomiten hat sich am Donnerstag ein Raubüberfall ereignet.

Ein Mann um die 50 Jahre hat sich am Nachmittag zum Postamt von Sankt Martin in Thurn begeben. Dort verwickelte er die Frau hinter dem Schalter zunächst in ein allgemeines Gespräch über den Ablauf von Bareinzahlungen. Dann schaffte er es, über die Linie zu treten und zu ihr hinter den Schalter zu kommen. Dort griff er die Angestellte an und bedrohte sie mit dem Tod. Er konnte am Ende mit einer Beute in Höhe von 3.000 Euro flüchten, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Die Frau blieb völlig eingeschüchtert und unter Schock zurück. Erst einen Tag später gelang es ihr, bei den Carabinieri Anzeige zu erstattet. Zum Zeitpunkt des Raubüberfalls waren keine anderen Kunden in dem Postamt. Der Mann soll unbewaffnet gewesen sein.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Laut Personenbeschreibung hatte der Mann einen Bart und sprach mit einem süditalienischen Akzent. Offenbar könnte es sich um einen Täter handeln, der schon bei ähnlichen Episoden in Erscheinung getreten ist. Sämtliche Poststellen in Südtirol wurden daraufhin informiert und haben ein Phantomfoto von dem Täter erhalten.