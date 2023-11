Regen: Die Lage bleibt angespannt

Bozen – Der Regen bleibt vorerst unser Begleiter und wird am heutigen Donnerstag wieder stärker. Ein weiteres Tief ist über Südtirol hereingebrochen.

Bis morgigen Freitag sollen im Land zwischen 30 bis 70 Liter pro Quadratmeter Wasser vom Himmel fallen. Vereinzelt können es auch rund 100 Liter pro Quadratmeter sein. Am meisten Niederschläge werden in den typischen Südstaulagen, wie in etwa im Hinterpasseier erwartet.

Das sind zwar geringere Regenmengen als vor zwei Tagen. Da die Böden inzwischen aber vorbelastet sind, ist auch diesmal mit kleinräumigen Überflutungen und Murenabgängen zu rechnen.

An den Flüssen steigen die Wasserstände in der Nacht auf Freitag wieder an – aus aktueller Sicht aber nicht mehr so stark wie am Dienstag.

Auch mit vorübergehendem Schnee in tieferen Lagen wird gerechnet, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf X (vormals Twitter) schreibt. Am Freitagmorgen soll es zum Durchzug einer Kaltfront kommen. Dies habe zur Folge, dass die Schneefallgrenze kurzzeitiges von 2.000 auf 1.200 Meter absinkt.

Schneefallgrenze meist um 2000 m, Freitagmorgen mit Durchzug einer Kaltfront kurzzeitiges Absinken auf 1200 m. Einschätzung: Diesmal zwar nicht ganz so viel Regen wie beim letzten Tief, aber aufgrund der Vorbefeuchtung der Böden gilt es trotzdem aufmerksam zu bleiben. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 1, 2023