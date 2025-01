Rekord-Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest erwartet

Von: APA/AFP

Vor dem chinesischen Neujahrsfest haben sich in China Millionen von Menschen auf den Weg in ihre Heimatorte gemacht. In Bahnhöfen und Flughäfen im ganzen Land herrschte am Samstag großer Andrang von Reisenden, die über die Feiertage zu ihren Familien fahren wollten. Allein am Westbahnhof in Peking drängten sich tausende Reisende, die Koffer und Taschen in überfüllte Züge schleppten. In diesem Jahr wird mit einer Rekord-Reisewelle gerechnet.

Das chinesische Verkehrsministerium rechnet über die Feiertage mit 510 Millionen Bahn- und 90 Millionen Flugreisen. Das ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua ein neuer “Rekordwert”. Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft, die tausende zusätzliche Züge eingesetzt hat, ist der Samstag der Hauptreisetag.

Das chinesische Neujahrsfest, das sich nach dem Mondkalender richtet, fällt in diesem Jahr auf den 29. Jänner. Die Chinesen feiern den Jahreswechsel traditionell im Familienkreis. Bei den Feierlichkeiten über mehrere Tage werden Festessen veranstaltet und Knallkörper und Raketen abgebrannt, um böse Geister zu vertreiben.