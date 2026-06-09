Rekordfund: Über 100 Tonnen Drogen in Chile entdeckt

Von: APA/AFP

Versteckt in Holzlieferungen für Europa haben Ermittler in Chile mehr als 100 Tonnen Drogen – überwiegend Kokain und Ketamin – entdeckt. Es handle sich um einen Rekordfund, erklärte am Montag (Ortszeit) die Zollbehörde des südamerikanischen Landes. Der geschätzte Verkaufswert auf dem europäischen Markt liege umgerechnet bei mehr als sieben Milliarden Euro. Die Zollbehörde sprach von einem “historischen Schlag gegen das organisierte Verbrechen in unserem Land”.

Die Behörden machten nach sechsmonatigen Ermittlungen 45 aus Bolivien eintreffende Container aus, die das mit Drogen versetzte Holz enthielten. Hätte die Fracht ihre Bestimmungsorte erreicht, wären die Drogen in spezialisierten Laboren mittels “hoch entwickelter chemischer Verfahren” extrahiert worden, erklärte die Zollbehörde. Die Ermittler wollen nun nach eigenen Angaben weitere verdächtige Container überprüfen. Die Menge an beschlagnahmten Drogen könne dadurch noch steigen, erklärten sie.