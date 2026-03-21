Ridnaun: Zwei Tote bei Lawinenabgang

Von: luk

Bozen – Im Ridnauntal im Norden von Südtirol ist es am Samstag kurz vor Mittag zu dramatischen Szenen gekommen: In hochalpinem Gelände an der Zunderspitze hat sich eine große Lawine gelöst und mehrere Personen erfasst.

Die Landesnotrufzentrale spricht von 25 Beteiligten. Mehrere Gruppen waren zum Zeitpunkt des Abgangs am Berg unterwegs.

Zwei Tote sind zu beklagen. Drei Personen wurden schwer verletzt geborgen, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Unmittelbar nach dem Lawinenabgang wurde ein umfangreicher Rettungseinsatz gestartet. Einsatzkräfte des Bergrettungsdienstes, des Weißen Kreuzes, der Feuerwehr sowie des Bergrettungsdienstes der Finanzwache standen im Großeinsatz, um Personen zu orten und zu bergen. Neben den Notarzthubschraubern Pelikan 1, 2, 3, und Aiut Alpin Dolomites war auch eine Suchhundestaffel vor Ort.

Die Lage war angespannt: Auch das Einsatzzentrum in Innsbruck wurde alarmiert, um die grenzüberschreitende Koordination zu unterstützen. Ebenso alarmiert wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 1 aus Innsbruck. Das österreichische Team brachte einen der Verletzten in die Uni-Klinik. Die anderen Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in die Südtiroler Krankenhäuser überstellt.