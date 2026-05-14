Südtirol steht vor “Winter-Intermezzo”

Es kühlt deutlich ab - Wetterbesserung am Sonntag

Von: luk

Bozen – War der April in Südtirol noch von frühsommerlichem Charakter geprägt, zeigt der Mai ein völlig anderes Gesicht. Die letzten Tage waren unbeständig: Es gab einen Wechsel zwischen Sonne, Wind und Niederschlag. Nun schlägt noch – pünktlich zu den Eisheiligen – die Kältepeitsche zu.

Südtirol steht vor einer deutlichen Abkühlung und in höheren Regionen ist ein Wintereinbruch am heutigen Donnerstag und Freitag vorhergesagt. Zunehmend macht sich heute Regen breit, auch ein paar Gewitter können übers Land ziehen und die Schneefallgrenze sinkt auf 1200 bis 1500 Meter.

Neuschnee in den Bergen und höheren Lagen

In den Bergen sind örtlich bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich. Auch höher gelegene Täler wie das Gadertal, das Sarntal oder das Hochpustertal könnten sich in ein winterliches Weiß hüllen.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin hat am Vormittag auf “X” gepostet, dass nun erste Regenschauer aufziehen: “Am Nachmittag breitet sich der Regen auf das ganze Land aus und am Abend und in der Nacht sinkt die Schneefallgrenze im Osten Südtirols bis in höhere Täler herab. Es bleibt kühl mit maximal 15 Grad.”

Auch am Freitag geht es mit vielen Wolken weiter. Am Nachmittag kommt es wieder verbreitet zu Niederschlägen. Auch am Samstag ist es zunächst unbeständig. Im Tagesverlauf trocknet Nordwind die Luft in den Tälern ab.

Nächste Woche wird es wieder wärmer

Am Sonntag klingt das “Winter-Intermezzo” ab und es kommt zu einer Wetterbesserung. Die Wolken lockern auf und es wird sonnig.

Der Montag bringt Sonne mit ein paar Quellwolken am Nachmittag. Die Temperaturen steigen wieder an.