Russen-Waffen zu schwach für beschädigten Leopard-Panzer

Ukraine – Die Nachricht von zerstörten Leopard-Panzern im Zuge der Offensive der Ukraine hat im Westen für Aufsehen gesorgt. Dabei sei es normal, dass im Krieg Gerät zerstört wird, wie Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München am Sonntagabend im ZDF erklärt hat.

Wichtig: Die Panzerung war offenbar so stark, dass die Besatzung mit dem Leben davon kam. Der beschädigte Panzer wurde zunächst zurückgelassen, kann aber vermutlich nach seiner Bergung in einem Reparaturzentrum wieder diensttauglich gemacht werden.

Damit das nicht geschieht, hat Putins Armee den liegen gebliebenen “Leoparden” erneut unter Beschuss genommen. Eine Lancet-Drohne flog den Kampfpanzer von der Seite an und schlug im Turmbereich ein.

Doch offenbar sind die russischen Waffen zu schwach, um den Panzer aus deutscher Produktion vollends außer Gefecht zu setzen. Lediglich Rauchgranaten an der Außenseite des Panzers wurden durch den Einschlag der modernen russischen Drohne aktiviert.

As expected, the abandoned Western weapons are being hit again and again by the Russians to destroy them for good.

Here, one of the left on the battlefield Leopard 2A6 is being hit by a Lancet drone and catches fire.

My estimate is that this happend AFTER the battle was over. pic.twitter.com/ltqX6Qq0I8

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 10, 2023