Sand in Taufers: Zusammenprall zwischen zwei Pkw

Sand in Taufers – Am Mittwochnachmittag kurz nach 16.00 Uhr wurden die Wehrleute der Freiwilligen Sand in Taufers zu einem Einsatz gerufen. Auf einer Straße in der Gemeinde war ein Golf mit einem Kleinlieferwagen zusammengeprallt.

Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Die Verletzten wurden vom Weißem Kreuz Ahrntal erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Sand in Taufers übernahm die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Für die Dauer des Einsatzes war die Strasse nur einspurig befahrbar.