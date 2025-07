Von: luk

Bozen – Der Südtiroler Sanitätsbetrieb warnt vor betrügerischen SMS- und WhatsApp-Nachrichten: “Mit Hilfe von SMS-Nachrichten, die auf den ersten Blick durch eine irreführende Abkürzung vom Sanitätsbetrieb zu kommen scheinen („ASl“), versuchen Internetbetrüger die Bürgerinnen und Bürger zu Anrufen auf kostenpflichtige Telefonnummern zu verleiten. Zudem wurde ein WhatsApp-Kanal ausgemacht, der sich als Dienst des Sanitätsbetriebes ausgibt”, heißt es in einer Aussendung.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb warnt vor einer steigenden Anzahl von gefälschten SMS-Nachrichten, welche – in italienischer Sprache – auf den ersten Blick mit Nachrichten des Sanitätsbetriebes verwechselt werden könnten. Konkret wurde dem Sanitätsbetrieb kürzlich die Telefonnummer 8958950008 gemeldet, deren Absender sich „ASl“ nennt und um Rückruf unter dieser kostenpflichtigen Telefonnummer ersucht. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb teilt mit, dass die Terminerinnerungen per SMS, welche der Südtiroler Sanitätsbetrieb über die Vormerkzentrale auf Wunsch an die Bürgerinnen und Bürger versendet, niemals die Aufforderung zum Rückruf beinhalten.

Zudem wurde die unrechtmäßige Nutzung des Logos des Sanitätsbetriebes und des Namens des Genetischen Beratungsdienstes in einem WhatsApp-Kanal mit der Telefonnummer +39 3520440871 festgestellt. “Auch hier handelt es sich um einen gefälschten Kanal, der den Eindruck erwecken sollte, dass er vom Südtiroler Sanitätsbetrieb stammt. Der Genetische Beratungsdienst verfügt über keinen eigenen WhatsApp-Kanal und kontaktiert die Bürgerinnen und Bürger stets über offizielle Telefonnummern.”

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat beide Telefonnummern der Postpolizei gemeldet.