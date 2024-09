Schlägereien und verzweifelte Anrainer: Bar Cristallo erneut gesperrt

Von: mk

Bozen – Quästor Paolo Sartori lässt die Bar Cristallo in der Palermo-Straße in Bozen erneut sperren. Die Lizenz wurde für die Dauer von 30 Tagen suspendiert. Der Grund ist immer derselbe: Er wurden erneut schwerwiegende Probleme in Zusammenhang mit der öffentlichen Ordnung und Sicherheit festgestellt.

Die Bar musste zuletzt im Juni ihre Tore 15 Tage schließen. Außerdem war eine Sperre auch im Jahr 2023 verhängt worden.

Die Polizei hat in den vergangenen zwei Monaten immer wieder Kontrollen durchgeführt. In den letzten zwei Wochen hat sich die Anzahl der Razzien gesteigert – nicht zuletzt aufgrund der vermehrten Meldungen von Anrainern.

Die Bar hat sich offenbar zum Treffpunkt für Personen entwickelt, die bereits vorbestraft sind – unter anderem auch wegen Drogenhandels, Hehlerei, Raubüberfalls, Schlägereien, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Trunkenheit am Steuer, wegen illegaler Einwanderung, der Weigerung, sich auszuweisen, und wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.

Außerdem stechen zwei Vorfälle hervor, die sich in der jüngeren Vergangenheit ereignet haben. Am 9. September mussten zwei Polizeistreifen ausrücken, weil sich zwei Frauen aus nichtigen Gründen in die Haare geraten waren und aufeinander losgingen. Bei dem Streit kam es zu Verletzten, die medizinisch versorgt werden mussten.

In den vergangenen Tagen hat die Polizei außerdem am späten Nachmittag den 31-jährigen Tunesier M. H. in der Bar angetroffen. Gegen den Mann, der bereits mehrfach vorbestraft ist, hatte der Quästor eine mündliche Verwarnung erlassen. Als die Beamten den 32-Jährigen aufforderten, ihnen aufgrund der Formalitäten aufs Revier zu folgen, flippte dieser völlig aus. Er schleuderte sich gegen die Glastür an der Seite der Bar, schlug mit der Faust auf die Scheibe ein und hämmerte seinen Kopf dagegen. Anschließend ging der Mann auf die Polizisten los. Er schubste die Ordnungshüter von sich und trat nach ihnen, bis er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verhaftet wurde.

Im Rahmen einer Kontrolle vor der letzten Schließung hatte die Polizei außerdem das Arbeitsinspektorat wegen diverser Mängel eingeschaltet. Der Betreiber der Bar hat laut Polizei die Zustände in seinem Lokal toleriert, zumal in der Vergangenheit nur selten er selbst die Ordnungshüter verständigt hatte.

Sollte sich die Situation in Zukunft nicht bessern, droht dem Betreiber laut Quästor Paolo Sartori der dauerhafte Entzug der Lizenz.