Schockierender Raubüberfall in Obermais: Bewaffnete Täter bedrohen Familie

Meran – In den frühen Morgenstunden des 31. Mai ereignete sich in Meran/Obermais ein schwerer Raubüberfall, der die Nachbarschaft in Aufruhr versetzt hat. Wie erst jetzt bekannt wurde, drangen bewaffnete Räuber in ein Wohnhaus ein und sorgten für eine angsterfüllte Nacht.

Die maskierten Täter brachen gewaltsam in das Haus ein und weckten die schlafende Familie. Die Situation eskalierte schnell, als sie die Frau mit einer Waffe bedrohten, während die anderen Familienmitglieder hilflos zusehen mussten. Die Eindringlinge forderten die Öffnung des Tresors und machten sich mit einer wertvollen Beute aus dem Staub. Die Carabinieri sind seitdem fieberhaft auf der Suche nach den Tätern.

