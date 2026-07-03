Schwerer Arbeitsunfall im oberen Pustertal

Von: luk

Innichen/Vierschach – Im oberen Pustertal ist es am Freitag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Ein junger Mann ist kurz nach 11.00 Uhr auf einer Baustelle von einer 500 Kilogramm schweren Ladung getroffen worden. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Arbeiter musste von den alarmierten Rettungskräften vor Ort intubiert werden. Nach der Erstversorgung wurde der Patient mit einem Polytrauma ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und das Weiße Kreuz.

Die Behörden ermitteln den Unfallhergang.