Tödlicher Arbeitsunfall in Bozen: Körperglied amputiert

Bozen – Der 70-jährige Mann, der nach einem schweren Arbeitsunfall in das Bozner Krankenhaus eingeliefert worden war, erlag am frühen Abend seinen schweren Verletzungen.

Was bisher berichtet wurde:

Bei einer Firma in der Volta-Straße in Bozen hat sich am Montag zur Mittagszeit gegen 12.00 Uhr ein Arbeitsunfall zugetragen.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person unter einem Gabelstapler geraten und wurde dabei schwer verletzt. Der Betroffene hat ein Polytrauma erlitten, ein Körperglied musste amputiert werden.

Im Einsatz standen der Notarzt, ein Rettungstransportwagen, die Feuerwehr und die Carabinieri.

Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.