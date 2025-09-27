Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Bergunfall im Ahrntal
Notarzthubschrauber im Einsatz

Schwerer Bergunfall im Ahrntal

Samstag, 27. September 2025 | 16:28 Uhr
Pelikan2a_flugPat©HELI
©HELI
Von: fra

Prettau – Am heutigen Samstag ereignete sich gegen 13.30 Uhr an der Arventalspitze oberhalb von Prettau ein schwerer Bergunfall. Eine Person stürzte mehrere Hundert Meter ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 64-jährige Tourist hatte mit einer Wandergruppe das 2.250 Meter hohe Alprechtklapf nahe der Alprechtalm bestiegen, als es beim Abstieg zum Unglück kam.

Die Bergrettung wurde umgehend alarmiert, unterstützt vom Notarzthubschrauber Pelikan 2. Der Verletzte konnte geborgen und ins Krankenhaus Bozen gebracht werden.

Der genaue Hergang des Unfalls wird noch untersucht.

Bezirk: Pustertal

