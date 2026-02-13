Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Motorradunfall in Bozen
Notarzt im Einsatz

Schwerer Motorradunfall in Bozen

Freitag, 13. Februar 2026 | 18:37 Uhr
notarzt blaulicht rettung wk
fotolia.de/Jörg Hüttenhölscher
Von: mk

Bozen – In Bozen hat sich am späten Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. In der Einstein-Straße beim Kreisverkehr zum Flughafen ist ein Motorrad gegen einen Pkw geprallt.

Der Unfall hat sich um 17.30 Uhr ereignet. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ersten Informationen zufolge hat er sich ein Polytrauma zugetragen.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz samt Notarzt und die Stadtpolizei, die den Unfallhergang ermittelte. Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

