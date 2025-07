Schwerer Motorradunfall in Raas

Von: ka

Zwischen Schabs und Raas bei Brixen kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge prallten auf der Landesstraße gegen 21.20 Uhr aus bisher unbekannten Gründen zwei Motorräder aufeinander. Dabei erlitt ein 32-jähriger Mann schwere und ein 42-Jähriger mittelschwere Verletzungen. Während der 42-Jährige in das Krankenhaus Brixen gebracht wurde, wurde der 32-Jährige nach der Intubation durch den Notarzt in das Krankenhaus Bozen eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen das Notarztfahrzeug des Weißen Kreuzes Brixen, zwei Rettungswagen der Sektionen Brixen und Mühlbach des Weißen Kreuzes, die Freiwillige Feuerwehr Raas, die Carabinieri sowie der Rettungskoordinator.