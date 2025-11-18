Schwerer Traktorunfall im Südtiroler Unterland

Von: luk

Salurn – Im Südtiroler Unterland zwischen Margreid und Kurtinig ist es am Dienstag kurz vor 14.00 Uhr zu einem schweren Traktorunfall gekommen.

Laut der Landesnotrufzentrale ist der genaue Unfallhergang in den Obstplantagen noch unklar.

Fest steht jedoch, dass eine Person schwere Verletzungen davongetragen hat. Offenbar wurde sie im Zuge des Unfalls eingeklemmt.

Die um 13.49 Uhr alarmierten Ersthelfer fanden eine bewusstlose Person vor und leiteten erste lebensrettende Maßnahmen ein.

Im Einsatz waren das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Freiwilligen Feuerwehren von Margreid, Kurtatsch und Tramin, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.

Die verunfallte Person wurde nach der Erstversorgung ins Bozner Spital eingeliefert.