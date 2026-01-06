Beliebter Dolomiten-Hotspot im Winter kaum wiederzuerkennen

Von: idr

Prags – Im Sommer kämpft man sich durch Touristenmassen, im Winter hat man ihn fast für sich allein: Der Pragser Wildsee verwandelt sich in der kalten Jahreszeit in eine stille Märchenlandschaft, die nichts mit dem sommerlichen Trubel gemein hat.

Wo sich im Juli und August die Menschenmenge drängt, um das perfekte Instagram-Foto zu schießen, liegt jetzt eine dicke Schneedecke. Der größte Bergsee der Ferienregion Drei Zinnen Dolomiten auf 1.496 Metern Höhe zeigt sich von seiner stillen Seite. Schneebedeckte Gipfel und Nadelwälder umrahmen den zugefrorenen See, dessen Magie in der kalten Jahreszeit ungebrochen ist.

Das türkisgrüne Wasser, das den See im Sommer berühmt macht, verschwindet ab November unter einer Eisschicht. Anfangs friert nur die Mitte zu, mit jedem kalten Tag schließt sich die Eisschicht jedoch weiter, bis der ganze See gefroren ist. Im Hochwinter wird das Eis dick und bekommt eine ebenso dicke Schneeschicht. Die nostalgischen Holzboote, die im Sommer auf dem Wasser schaukeln, sind längst weggeräumt – stattdessen lädt eine große weiße Fläche zum Spaziergang ein.

Wo sich eine Wanderung am See aktuell lohnt

Offiziell gibt es eine gespurte Winterwanderung entlang des Westufers. Der Rundweg am Ostufer bleibt gesperrt – zu groß ist die Lawinengefahr, zu rutschig der Steig, der im Winter unter Eis liegt. Wer dennoch den gefrorenen Wasserfall am Ostufer sehen möchte, kann bei tragfähiger Eisdecke über den See wandern.

Der Viktor-Wolf-Edler-von-Glanvell-Weg führt sechs Kilometer durch die Winterlandschaft. Wer lieber auf Schneeschuhen unterwegs ist, findet zahlreiche Routen – etwa zur Gründwaldalm mit ihrem Panoramablick auf den Seekofel. Langläufer schätzen die Loipe, die direkt am Seeufer beginnt.

Manche Besucher haben sogar Schlittschuhe dabei – bei Glück und fehlendem Schneefall kann man tatsächlich auf dem Natureis laufen. Doch die Gemeinde informiert, dass das Betreten auf eigene Gefahr stattfindet. Besucher sollten sich also vorher sicherheitshalber über die Stärke des Eises informieren.

Ruhe vor dem Sommertrubel

Anders als im Sommer braucht man im Winter keine Durchfahrtsgenehmigung mehr – die Verkehrsregelung wurde aufgehoben. Die Buslinie 442 ab Niederdorf fährt weiterhin zum See. Wer mit dem Auto kommt, findet meist problemlos einen Parkplatz. Das Grand Hotel am Seeufer hat zwar geöffnet, doch die meisten Besucher kommen nur für einen kurzen Besuch.

Der Kontrast könnte kaum größer sein: Im Sommer zählt der Pragser Wildsee zu den meistfotografierten Orten Südtirols. Im Winter, wenn die fotolustigen Touristenmassen abgeebbt sind, kann man dieses Juwel in Ruhe und in einem vollkommen anderen Licht betrachten.