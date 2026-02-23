Aktuelle Seite: Home > Chronik > Meraner Ortspolizei stoppt aggressiven Ladendieb
Der 60-Jährige zückte ein Messer

Meraner Ortspolizei stoppt aggressiven Ladendieb

Montag, 23. Februar 2026 | 09:11 Uhr
67a628ac-3669-444e-9d3b-32065ab32de8
Ortspolizei Meran
Von: mk

Meran – Ein aggressiver Ladendieb hat die Meraner Ortspolizei in Atem gehalten. Beamte mussten gegen 16.45 Uhr im „Stadtcentrum“ einschreiten, nachdem der mutmaßliche Täter nach einem versuchten Diebstahl in einem Optikergeschäft auf einen Mitarbeiter losgegangen war.

Bevor es in dem Geschäft zur gefährlichen Konfrontation kam, war der etwa 60-jährige Mann durch sein Verhalten aufgefallen: Er wiederholte lautstark das Wort „Brillen“.

Der aufmerksame Mitarbeiter, der für die Sicherheit zuständig ist, behielt den Mann im Auge. Als der Verdächtige das Geschäft verlassen wollte, eskalierte die Situation: Er zückte ein Klappmesser und bedrohte damit den Angestellten, um darauf die Flucht zu ergreifen.

Wie Ermittlungen der Ortspolizei ergaben, hatte derselbe Mann nur kurz zuvor bereits in der Ariston Galerie für Unruhe gesorgt. Dort hatte er in einer Tabaktrafik eine Zeitung entwendet. Als der Inhaber ihn aufhalten wollte, versuchte der 60-Jährige, sich mit einem Aschenbecher einen Fluchtweg freizuschlagen.

Die Ortspolizei konnte den Verdächtigen nur kurze Zeit später ausfindig machen. Das mitgeführte Messer wurde beschlagnahmt. Der Mann wurde wegen versuchten Diebstahls und Bedrohung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

