Trump erlitt Niederlage vor dem Supreme Court

Trump verhängt per Dekret weltweiten Zoll von zehn Prozent

Samstag, 21. Februar 2026 | 01:27 Uhr
Trump erlitt Niederlage vor dem Supreme Court
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN DIETSCH
Von: APA/AFP/Reuters/dpa

US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret über einen neuen weltweiten Zoll in Höhe von zehn Prozent unterzeichnet. Der Zoll “für alle Länder” werde “fast sofort” in Kraft treten, erklärte Trump am Freitag (Ortszeit) auf Truth Social. Zuvor hatte das Oberste Gericht der USA Trumps Zölle für größtenteils unrechtmäßig erklärt. Es ist die bisher größte Niederlage für Trump in seiner zweiten Amtszeit. Nach dem Gerichtsurteil kündigte der US-Präsident den neuen Zoll an.

Dieser soll seinen Angaben zufolge auf einer anderen Rechtsgrundlage fußen. Trump will sich dafür auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974 stützen. Dieses erlaubt es, Zölle auf Importe für bis zu 150 Tage lang zu erheben.

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
