Von: ka

Mailand/Rogoredo – Die Ermittlungen im Fall des 28-jährigen marokkanischen Drogenhändlers Abderrahim Mansouri, der am Abend des 29. Januars von dem Polizisten in Zivil Carmelo Cinturrino erschossen wurde, haben eine Wendung genommen. Sollte sich der abscheuliche Verdacht bestätigen, würde dies die Tat in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.

Laut der Turiner Tageszeitung La Stampa überprüfen die Ermittler derzeit die Aussagen von Bekannten Mansouris. Diese berichten, dass Cinturrino das Opfer wiederholt bedroht und angekündigt habe, es eines Tages umzubringen. Hintergrund sei, dass sich der Drogenhändler geweigert habe, dem Beamten, der im Viertel unter dem Namen „Luca” auftrat, Schutzgeld zu zahlen. „200 Euro und fünf Gramm Kokain pro Tag. Im Gegenzug? Schutz und ‚Ruhe bei der Arbeit‘!“, erzählen einige Dealer aus dem Mailänder Stadtteil Rogoredo, der als Drogenumschlagplatz bekannt ist und vor vier Wochen Schauplatz des Mordes war.

Immer mehr neue Details über den Tod des 28-jährigen Marokkaners Abderrahim Mansouri kommen ans Licht. Er stand im Verdacht, mit dem Drogenhandel in einem Waldstück in Rogoredo in Verbindung zu stehen, und wurde am 26. Januar bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei durch einen Kopfschuss getötet. Laut der Turiner Tageszeitung La Stampa hatte Mansouri vor seinem Tod berichtet, dass er ernsthafte Morddrohungen erhalten habe.

Viele Drogendealer aus der Gegend hätten angegeben, dass Carmelo Cinturrino, ein Polizeibeamter in leitender Funktion des örtlichen Kommissariats, der Urheber dieser Drohungen sei. „Früher oder später bringe ich den um“, soll er in Bezug auf den 28-Jährigen gesagt haben. Cinturrino soll von Dealern „200 Euro und fünf Gramm Kokain pro Tag“ verlangt haben. Im Gegenzug dafür gewährte er ihnen Schutz, damit sie ungehindert dealen konnten. „Luca“, wie Cinturrino im Stadtteil Corvetto bei Rogoredo genannt wird, soll auch den 28-jährigen Mansouri „besteuert“ haben. Auch er musste 200 Euro in bar und fünf Gramm Kokain pro Tag zahlen.

Doch der 28-jährige Dealer wollte dieses Spiel angeblich nicht mehr mitspielen. Vor dem 26. Januar hatte Mansouri nämlich einem Kreis von Personen anvertraut, dass er die Geld- und Drogenforderungen des Polizisten irgendwann zurückweisen würde. Seit dieser Entscheidung habe Mansouri in Angst gelebt.

Ersten Untersuchungen zufolge war der Dealer zum Zeitpunkt der Bluttat nicht bewaffnet. Auf der bei ihm gefundenen Schreckschusspistole wurde nicht seine DNA gefunden, sondern die von zwei anderen Personen. Ungewöhnlich ist auch, dass auf der Pistole keine Fingerabdrücke entdeckt wurden.

Gegen den Polizisten Carmelo Cinturrino, der den Schuss abgegeben haben soll, wird derzeit wegen vorsätzlichen Mordes ermittelt. Seine vier Kollegen müssen sich wegen Begünstigung und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Die „Zeitlücke” – es vergehen rund 23 Minuten zwischen dem Schuss aus Cinturrinos Waffe und der Verständigung der Rettungskräfte – ist der Auslöser für den zuletzt genannten Vorwurf.

Ein 28-jähriger Polizeibeamter, der zum Zeitpunkt der Explosion bei Cinturrino war und gegen den zusammen mit den anderen drei wegen Begünstigung und unterlassener Hilfeleistung ermittelt wird, entfernte sich während dieser Zeit unrechtmäßig vom Tatort. Er habe von Cinturrino den Auftrag erhalten, „zum Polizeikommissariat zurückzukehren, um den Rucksack zu holen”, so seine Aussage gegenüber dem Staatsanwalt. Seinen Angaben zufolge sollte er die Formulare für die Ermittlungen holen – ein ungewöhnliches Vorgehen. „Ich habe ihn aber nicht geöffnet, ich wusste nicht, was darin war”, fügte er hinzu. Die Ermittler vermuten, dass sich in diesem Rucksack eine Nachbildung der Beretta 92 befand, die Mansouri laut Cinturrinos Aussage auf ihn gerichtet haben soll. Daraufhin soll sich der 41-jährige Beamte „verteidigt” haben, indem er auf Mansouri schoss und ihn mit einer einzigen Kugel in die rechte Schläfe traf. Anschließend soll die Schreckschusspistole in die Hand des 28-Jährigen gelegt worden sein, der am Boden lag und starb. Damit sollte eine Inszenierung geschaffen werden, die das Geschehene rechtfertigen sollte.

Den Ermittlungen zufolge vergingen zwischen dem Zeitpunkt, an dem endlich Alarm geschlagen wurde, und der Feststellung des Todes weitere 36 Minuten. Der Anruf bei der Notrufnummer 118 erfolgte um 17.55 Uhr. „Mansouri war noch am Leben, als der erste Rettungswagen eintraf”, stellte Michelangelo Bruno Casali, der Gerichtsmediziner der Zivilpartei, klar. Der Tod wurde dann um 18.31 Uhr vor Ort festgestellt. „In solchen Fällen kann eine Minute mehr oder weniger den Unterschied ausmachen.“ Die Ermittler warten nun auf die Ergebnisse der ballistischen Untersuchungen sowie der Auswertung der beiden auf der Schreckschusspistole sichergestellten DNA-Profile.

Carmelo Cinturrino bestreitet, Mansouri persönlich gekannt zu haben, und weist alle Vorwürfe zurück. Die Polizei überprüft jedoch die Aussagen der Dealer und anderer Zeugen und wertet sowohl das Smartphone des Verdächtigen als auch jene seiner Kollegen aus, die in dieser Nacht bei ihm waren. Dies ist auch deshalb von Bedeutung, weil gegen Cinturrino wegen der Fälschung eines Polizeiprotokolls vom 7. Mai 2024 im Stadtteil Corvetto ermittelt wird. Dabei filmte eine Kamera, wie er Geldscheine aus der Smartphonehülle eines tunesischen Dealers entnahm und einsteckte.

Der unausgesprochene Verdacht ist, dass es sich entgegen der ursprünglichen Vermutung nicht um einen Fall von Notwehr handelte, sondern dass Abderrahim Mansouri sterben musste, weil er sich geweigert hätte, wie seine Dealerkollegen und die Kunden, den 41-Jährigen „mitverdienen” zu lassen. Die Untersuchungen sind jedoch längst noch nicht abgeschlossen.