Schwerer Unfall in Bozen Süd

Bozen – Am frühen Freitagnachmittag ist es in Bozen Süd zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Radfahrer wurde an einem Fußgängerübergang an der Voltastraße nahe des Noi Techparks von einem Lkw erfasst.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort umgehend ins Krankenhaus gebracht und soll sich in einem kritischen Zustand befinden.

Nach dem Notruf eilten Notarzt- und Rettungswagen des Roten Kreuzes sofort zur Unfallstelle in der Bozner Industriezone, nahe des Kreisverkehrs an der Kreuzung zur Buozzi-Straße. Auch die Berufsfeuerwehr Bozen stand im Einsatz und leistete Erste Hilfe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.